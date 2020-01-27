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Tutak Öğretmenevi kafesinde yangın

Ağrı Tutak Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

27.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:20Tutak Öğretmenevi kafesinde yangın
Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Tutak Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafe bölümünde yangın çıktı. Tutak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın da can kaybının olmaması sevinçle karşılanırken kafede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Tutak, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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