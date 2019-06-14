14.06.2019 13:24
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Tutak'ta hüzünlü karne töreni

Tutak

Geçtiğimiz Pazar günü bayram tatili için gittiği memleketi Rize'den görev yeri olan Ağrı'nın Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna dönerken yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Şeyma öğretmenin sınıfında karne töreni yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü bayram tatili için gittiği memleketi Rize'den görev yeri olan Ağrı'nın Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna dönerken yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Şeyma öğretmenin sınıfında karne töreni yapıldı.

Bu yıl 2018/2019 eğitim ve öğretim yılı karne töreni genç öğretmenin görev yaptığı Tutak Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda gerçekleştirildi. Sabah erken saatte Karnelerini almak için sınıfa gelen öğrenciler kaybettikleri öğretmenlerinin fotoğrafını masasında görünce gözyaşlarına boğuldular.

Öğretmenlerini çok özlediklerini belirten öğrenciler, "Keşke burada olup karnelerimizi bize kendisi verseydi. Aldığımız karnelerimizi öğretmenimize hediye ediyoruz" dediler.Öğretmenin masasında duran resminin önüne çiçekler bırakan öğrenciler öğretmenleri için fatiha okumayı da ihmal etmediler.

Öğrencilere karnelerini Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat verdi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Ağrı, Fatih Sultan, Tutak, Güncel

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