Tutak'ta soysal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye para cezası
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Uzunöz Köyünde aralarında tartışma çıkan iki gruba sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.
07.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:12
Tutak'a bağlı Uzunöz Köyünde aralarında kavga çıkan iki gruba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile her birine 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. - AĞRI
Kaynak: İHA