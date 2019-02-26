Tutal, Seydişehir'e Müjdeler Veren Bakan Kurum'a Teşekkür Etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'e yapılacak yeni yatırımların müjdeleri sıralarken, katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a söz verdiği projelerin hayata geçmesinde önemli katkıları olduğunu dile getirerek destekleri için teşekkür etti.

KATI ATIK DEPOLAMA VE BERTARAF MERKEZİ

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmalarına başladığı Katı Atık Depolama ve Bertaraf merkezinin ön çalışmalarının tamamladığını belirterek proje aşamasında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

HAL - SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESİSİ

Daha önceden Seydişehir'e müjdesini veren Tutal, tarım ve meyvecilik üretiminde bölgenin nabzını tutan Bozkır, Yalıhüyük ve Seydişehir üçgeninde Hal - Soğuk Hava Deposu Ve Paketleme Tesisi kurulması ile ilgili çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile paylaşarak çalışmalar hakkında destek istedi.

MİLLET BAHÇESİ

Seydişehir Nevzat Bey Tepesi olarak bilinen bölgede Bakan Kurum'un talebi ile çalışmalar hız kazandı.

5 MAHALLEYE İÇME SUYU HİZMETİ

Alaylar 1, Alaylar 2, Saadetler, Bahçelievler ve Anabağlar mahallesinin Çal Tepe su hattına bağlı olması nedeniyle suyunun sert ve içiminin rahat olmadığından dolayı harekete geçen Başkan Tutal, konuyu Bakan Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşerek çözüm sürecinin hızlandırılmasını istedi.

2. ETAP TOKİ

Seydişehir'de bir süredir 2. Etap TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için yapılması noktasında çaba sarf eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, müjdeyi birinci ağızdan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldı.

BİRLİK VE BERABERLİK İLE KAZANAN YİNE SEYDİŞEHİR OLACAK

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir'e hizmet noktasında gerek yerelde, gerekse hükümet kanalında birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu birlikteliği 31 Marttan sonra daha da güçlendireceğiz. Kazanan yine Seydişehir olacaktır. Bu hizmetlerin kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Bakanımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler