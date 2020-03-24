Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Tutaş: 'Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim' - Spor

Tutaş: "Hijyene ve evde kalmaya özen gösterelim"

Hastalığın seyrine göre liglerin başlaması için TFF'nin takvim belirleyeceğini belirten Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, korona virüs nedeniyle herkesin hijyene ve ev de kalmaya özen göstermesiyle bu salgından kurtulacaklarını söyledi.

24.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:36
Tutaş:
Hastalığın seyrine göre liglerin başlaması için TFF'nin takvim belirleyeceğini belirten Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, korona virüs nedeniyle herkesin hijyene ve ev de kalmaya özen göstermesiyle bu salgından kurtulacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları, liglerde mücadele eden takımların antrenman takvimlerini de etkiliyor. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da da bu kapsamda diğer takımlar gibi bekleyiş sürüyor.

Son yaşanan gelişmeler üzerine bilgiler veren Teknik Direktör Alaattin Tutaş, "Tüm dünya gibi Koronavirüs laneti ülkemizde de etkisini gösterdi. Can kayıplarımız oldu, virüse yakalanan vatandaşlarımız oldu. Allah hepimizi bu lanetten muhafaza eylesin inşallah. Son olarak Fatih Terim hocamızın sonuçları pozitif çıktı. Cenabı Allah kendisine sağlık nasip eylesin. Hijyene ve evde kalmaya özen gösterirsek inşallah en yakın sürede bu lanetten kurtulacağımız inancındayım"dedi.

Yaşanan vakalardan ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvim belirleyemediğine dikkat çeken Tutaş, "Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu da diğer Avrupa ligleri gibi adım atamıyor. Hastalığın seyrine göre TFF bir takvim belirleyecektir. Bizde bu takvimin belirlenmesine göre antrenmanlarımıza başlayacağız. Niyetimiz bu Salı başlamaktı antrenmanlara ama olmadı. Takvim netleşirse haftasonu başlayabiliriz. Yine bir açıklama olmazsa durumun akıbetine göre antrenman programları düzenleriz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi Spor
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi
G.Saray’ın eski kalecisi hayatını kaybetti Spor
G.Saray'ın eski kalecisi hayatını kaybetti
G.Saray TFF’ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur
Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator
Dünya Terim’i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı Spor
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim’in son durumu Spor
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu

Son Dakika Spor Haberleri

15:33: Alanyasporlu futbolculardan 'Evde kal' çağrısı - Spor 15:08: TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun" - Spor 15:00: Aytemiz Alanyasporlu futbolcular antrenmanları bireysel yapacak - Spor 14:58: Güney Kore'de milli takım tesisleri koronavirüs tedavi merkezi yapılacak - Spor 14:54: Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi - Spor 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 13:48: Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti - Spor 13:33: Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur - Spor 12:59: Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı - Spor 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi 12:15: Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin - Spor
Loading