Tutku 2" Resim Sergisi Açıldı - Çorum

Eserlerine Anadolu insanını farklı bir yorumla taşıyan ressam Aslı Özen, 24'üncü kişisel resim sergisi "Tutku 2"yi Çorum
'da sanatseverlerle buluşturdu.
Çorum Belediyesi işbirliği ile belediyeye ait sanat galerisinde hazırlanan sergide, Özen'in 77 eseri yer aldı.
Özen, sergiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, resimlerinde yer verdiği insanların yüzlerinin olmadığını belirterek, "Sergilerimi gezen insanlar, karakterlerin yüzlerinin olmayışının nedenini soruyorlar. Ben yaşanmışlıkları resmediyorum. Dolayısıyla herkes bu yaşanmışlıkların içinde. Benim resimlerimde boş bıraktığım yüzlerin içine kendi yüzlerinizi koyarak kendi hayatınızı görebilirsiniz." dedi.
Trabzonlu olmasından dolayı çalışmalarında Karadeniz
temasına daha çok yer verdiğini anlatan Özen, şöyle devam etti:
"Ben daha çok figüratif çalışıyorum. Karadeniz objelerini içine sokmamın bir nedeni var. Yöresel doku olan keşan ve peştamalı evrensel kaygılar içinde, sanatsal ögeler kullanarak ifade etmeye özen gösteriyorum. Bu benim çocukluğumdan beri sevdiğim ve ilgi duyduğum bir obje. Resimlerimde bir balerin bile çizsem, balerinin üzerinde bu objeleri kullanmaya çalışıyorum. Bu bir kültürdür ve ben de bu kültürü yaşatmaya çalışıyorum."
"Tutku 2" sergisi 23 Kasım'a kadar gezilebilecek. Resimleri bazı müzeler, üniversiteler, belediyeler, diğer devlet kurumlarının özel koleksiyonlarında yer alan Özen'in eserleri Türkiye
'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ve Bulgaristan
'da açılan 150'den fazla karma sergi, ulusal ve uluslararası çalıştay, sanat festivali ve birçok sanat fuarında sergilendi.
Karadeniz,Çorum
08 Kasım 2018 Perşembe 17:30