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TUTTUĞU KİRALIK KATİLLE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ... KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

SULTANBEYLİ'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram(25)'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

24.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:14
SULTANBEYLİ'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram(25)'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet K.'nın eski eşini öldürtmek için Yasin A. ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
POLİS EVDE GENÇ KADININ CESEDİNİ BULMUŞTU
Sultanbeyli , Ahmet Yesevi Mahallesi, Gümüşdere sokak üzerinde 20 Mart 2020 tarihinde polise başvuran Yasin Y. 1,5 ay önce evini kiralayan Lale Bayram'a ulaşamadığını, iki gün önce eve gittiğinde içerden hiç ses gelmediğini söyleyerek polisten yardım istedi. Ev sahibi Yasin Y. yedek anahtarı kullanarak olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Polis ekipleri Lale Bayram'ı ölü olarak buldu. Lale Bayram'ın cesedi ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ESKİ EŞ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis Lale Bayram'ın bir süre önce boşandığı eşi Yasin A.'yı şüpheli olarak aramaya başladı. Yasin A. ile arkadaşı Servet K. bir gün sonra Silivri'de gözaltına alındı. Bu arada olayı polise ihbar eden ev sahibi Yasin Y.'de polis merkezine getirildi.
ESKİ EŞİNİ KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ARKADAŞI İLE BİRLİKTE ÖLDÜRMÜŞ
Polis soruşturması sonucu Yasin A. ile Servet K.'nın aynı mahalleden arkadaş oldukları Yasin A.'nın, Servek K'ya eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K.'nın "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım" şeklinde teklif getirdiği belirlendi.
CİNAYET İÇİN 8 BİN 500 LİRAYA ANLAŞMIŞ
Polis ekipleri bu konuşma sırasında Servet K.'nın Yasin A.'ya cinayet işini 8 bin 500 lira karşılığında yapabileceğini söylediği ve ikilinin anlaştığı tespit edildi. Şüphelilerin hazırladıkları planı uygulamaya koydukları, içeri girdikten sonra Lale Bayram'ı boğarak öldürdükleri ardından olaya intihar süsü vermek için bileklerini kestikleri tespit edildi.
ÖLDÜRÜLEN KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan öldürülen Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Lale Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı görülüyor. Polis, bu son görüntülerin ardından Lale Bayram'ın aynı gece öldürüldüğünü tespit etti Polis yetkilileri görüntülerde görülen beyaz otomobilin içindeki şüphelilerin eve girerek olayı gerçekleştirdiğini belirledi.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Yasin A.(30) ve Servet K.(32) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi Yasin Y. ise serbest bırakıldı. TUTTUĞU KİRALIK KATİLLE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ... KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Kaynak: DHA

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TUTTUĞU KİRALIK KATİLLE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ... KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA
Etiketler : Sultanbeyli, Güncel

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