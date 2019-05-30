Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatları ilgilendiren önemli değişiklikleri duyurdu.

Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan yapılacak.

YEŞİL PASAPORT HAKKI

Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz.Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz."

YARGI REFORMU STRATEJİSİ'NDE AVUKATLIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

-Hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması için yeni bir model oluşturulacak.

-Hukuk eğitiminin modeli, fakültelerin eğitim süresi ve kontenjanları ile fakültelere girişte aranan başarı sıralama ölçütü niteliğin artırılması için yeniden belirlenecek.

-Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecek.

-Hukuk fakültelerinde denklik uygulamasına ilişkin kriterler yeniden belirlenecek.

-Hukuk fakültelerinde okutulan müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek bir anlayışla yenilenecek.

-Hukuk fakültelerindeki müfredatta, Türkçeyi etkili, öz ve doğru kullanmaya ve mesleki etiğe yönelik derslerin yer alması sağlanacak.

-Hukuk klinikleri uygulaması yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin adli ve idari yargı birimlerinde staj yapmalarına imkân sağlanacak.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

-Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni bir model getirilecek.

-Hukuk fakültesi mezunlarının hâkim-savcı yardımcısı, noter yardımcısı olabilmeleri ve avukatlık stajına başlayabilmeleri için "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" getirilecek.

- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olanların hâkim ve savcı yardımcılığı ile noter yardımcılığına mahsus sınavlara girebilmeleri sağlanacak.