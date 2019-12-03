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Tutuklanan 2 terörist, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak için Batman'a gelmiş

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve tutuklanan 2 teröristin terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak için kente geldikleri tespit edildi.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26Tutuklanan 2 terörist, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak için Batman'a gelmiş
'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve tutuklanan 2 teröristin terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak için kente geldikleri tespit edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman'da 22 Kasım'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, yakalanan ve tutuklanan 7 kişiden "Navdar İsmail" kod adlı M.F.G'nin terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında silahlı eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye gelerek terör saldırıları için keşif yaptığı, "Reber" kod adlı R.V'nin de Van'dan kente geldiği belirlendi.
İki teröristin PKK'nın sözde gençlik yapılanması "YPS"ye eleman kazandırmak için kentte çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.
Batman'da 22 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda "Navdar İsmail" kod adlı terörist M.F.G. ile "Reber" kod adlı R.V'nin de bulunduğu 7 zanlı yakalanmıştı. Zanlılar 23 Kasım'da sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

Batman, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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