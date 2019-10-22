Haberler » Güncel » Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası

Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası

Diyarbakır Valiliğince, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kelepçe takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

22.10.2019 19:54Tutuklanan eski HDP'li Belediye Başkanına kelepçe takıldığı iddiası
Diyarbakır Valiliğince, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kelepçe takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı ile ilgili sosyal medyada bazı asılsız paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde Mızraklı'ya "kelepçe takılarak işlem yapıldığı" şeklinde iddiaların yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce kamuoyunun bilgisine sunulan görüntülerde görüleceği gibi, Adnan Selçuk Mızraklı'ya, gözaltına alınma sürecinin başından itibaren hiçbir şekilde kelepçe takılması söz konusu değildir. Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır."
Açıklamada, vatandaşlardan bu tür gerçek dışı iddialara itibar etmemeleri istendi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:17 - Rus Mafyasının Gömdüğü Ailenin Cesetleri 7 Yıl Sonra Bulundu
20:16 Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinliği
20:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından...
20:10 Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına...
20:10 Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10...
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı...
20:09 Zabıta ile esnaf arasında "duba" tartışması
22.10.2019 20:18:43