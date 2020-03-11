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Tutuklanan Gazeteciler İçin Beş İlde Eylem

Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü operasyonda hayatını kaybeden MİT mensubuyla ilgili bilgileri ve Edirne'de sınırdaki mültecilerle ilgili gelişmeleri haberleştirdikleri için gazeteci tutuklamaları yapılmasına karşı, Ankara'yla birlikte beş ilde eş zamanlı protesto eylemi yapıldı.

11.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Türkiye 'nin Libya 'da yürüttüğü operasyonda hayatını kaybeden MİT mensubuyla ilgili bilgileri ve Edirne 'de sınırdaki mültecilerle ilgili gelişmeleri haberleştirdikleri için gazeteci tutuklamaları yapılmasına karşı, Ankara 'yla birlikte beş ilde eş zamanlı protesto eylemi yapıldı Tutuklanan Gazeteciler İçin Beş İlde Eylem

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Türkiye, Edirne, Ankara, Libya, Güncel

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