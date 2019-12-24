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Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi

Bursa'da çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisi M.T. (36) polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, pişman olduğunu söyleyerek tüm mağdurlardan özür diledi

24.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:34

'da çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayının bisikletli şüphelisi M.T. (36) polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilip, tutuklanan M.T., kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim" diyerek ağladı.

BİSİKLETİYLE GEZEREK KAPKAÇ YAPIYORDU

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen 8 farklı kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisinin daha önceden de suç kaydı bulunan M.T. olduğu belirlendi. Bisikletiyle gezerek, özellikle genç kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan M.T., polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı. M.T.'nin evinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

"EŞİME VE ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN YAPTIM"

Emniyettekİ işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. M.T., adliyeye sevk olurken, kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim. Eşime ve anneme yardım etmek için yaptım. Çok üzgünüm" diyerek ağladı. Öte M.T.'nin, bisikletle kapkaç yaptıktan sonraki kaçma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi

Bursa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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