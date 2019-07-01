Tutuklanma iddiası olan Ezhel kimdir? Ömer Sercan İpekçioğlu kaç yaşında?

Ezhel, şarkılarıyla uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla bir ay hapis cezası almıştı. İzmir'de verdiği konserden sonra polisler tarafından gözaltına alınan Ömer Sercan İpekçioğlu, internette Ezhel tutuklandı mı diye aranmaya başladı. Peki Ezhel kimdir? Ömer Sercan İpekçioğlu kimdir? Ezhel kaç yaşında? Aslen nereli?

EZHEL KİMDİR?

Sahne adı Ezhel (Ais Ezhel) olan Ömer Sercan İpekçioğlu, 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının Mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımladı.

"SEKİZ"ŞARKISIYLA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Ankara'nın mahalle kültürünü şarkılarına taşıyan ünlü Rapçi, Reggae tarzı müzikte yapıyor. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalıyor. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı ''Sekiz'' adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaştı.

16 YARIŞMACI ARASINDA 1. OLDU

Ezhel, 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu. Hiphoplife tarafından desteklenen ''Freestyle King 2'' yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. oldu. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen ''Organize Oluyoruz vol. 2'' albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısını ekledi.