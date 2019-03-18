Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi

Zülküf Gezen, PKK hükümlüsü olarak bulunduğu Tekirdağ 2 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etti. Gezen'in koğuş banyosunda çamaşır ipiyle kendini astığı bilgisi verildi. Teröristbaşına uygulanan sözde tecridin kaldırılması için fedai eylem yaptığı iddialarına cezaevinden yalanlama geldi.

Tekirdağ başsavcılığının açıklamasına göre Gezen, PKK hükümlüsü olarak bulunduğu Tekirdağ 2 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'da 16 Mart günü saat 23.57'de intihar etti.

2 HÜKÜMLÜ İPTEN ALINDI

Açıklamaya göre banyodan gelen sesler üzerine Gezen, 2 hükümlü tarafından ipten alındı, ardından cezaevi yönetimine haber verildi. Cezaevindeki sağlık personelinin müdahale ettiği PKK'lının öldüğü belirlendi. Gezen'in cesedi daha sonra hastaneye kaldırıldı ve savcı gözetiminde otopsi yapıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Açıklamada "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir" ifadesi yer aldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

PKK'lı Zülküf Gezen

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'nin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada ise "Zülküf Gezen, Tekirdağ Cezaevi'nde tecridi protesto etmek amacıyla hayatına son verdi" dendi.

CENAZESİ HDP'LİLEREVERİLMEDİ

PKK'lının cenazesi, ilk olarak Tekirdağ'dan alınarak İstanbul'daki Atatürk Havalimanı morguna kondu. Cenaze, 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece yarısı THY'ye ait uçakla saat 00.20 sıralarında Diyarbakır'a götürüldü. HDP'li milletvekilleri Pero Dündar, Musa Farisoğuları, Remziye Tosun, Nuran İmir, Feleknas Uca, Saliha Aydeniz ve Ayşe Acar Başaran, havalimanında cenazeyi almak istedi. Ancak polis izin vermedi.

Polis ekipleri daha sonra PKK'lının cenazesini zırhlı araçlar eşliğinde Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na götürdü. Burada da HDP'li vekiller Saliha Aydeniz, Semra Güzel ve Nuran İmir'in mezarlığa girmesine izin verilmedi. Gezen'in cenazesi, gündüz vakti herhangi bir gösteriye dönüşmemesi amacıyla ailesinin katılımıyla gece yarısı defnedildi. HDP'nin cenazeye katılım çağrısı yaptığı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 Ekim 2007'de polislerin bulunduğu bir terzi dükkanına bombalı saldırı yapılmıştı. Saldırıda polis Hüseyin Özdemir hayatını kaybetmiş, ikisi polis, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere toplamda altı kişi yaralanmıştı. Olaydan üç saat sonra, saldırıyı düzenleyen Gezen yakalanarak tutuklanmıştı.

Mahkeme, Gezen'e 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü PKK üyesi olmak', 'patlayıcı madde taşımak', 'kamu görevi yapan kişileri öldürmek ve yaralamak' ve 'mala zarar vermek'ten iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 100 yıl hapis cezası vermişti.