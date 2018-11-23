Tutuklu devrik lider Mursi'den Yıllar Sonra İlk Fotoğraf Geldi

Darbeci hükümetin çok sayıda suçlamasına tutulan Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar sonra fotoğraf geldi. Tutuklu olarak yargılaması devam eden Mursi'nin göründüğü fotoğraf karesinde oldukça yıprandığı ve zayıfladığı görülüyor.

5 YIL SONRA BİR İLK

Tahrir ve Rabia meydanlarında yaşanan olayların faili olarak görülen Mursi, darbeden bu yana hapiste. Henüz davaları sonuçlanmasa da çok sayıda suçlama ile karşı karşıya bırakılan Mursi'nin bu fotoğrafı 2013 yılından bu yanailk kez çekilen kare oldu. Mursi'nin fotoğraf karesinde geçmişe göre zayıfladığı görülüyor.

İşte Mursi'nin 5 yıl sonra yayınlanan ilk fotoğrafı;