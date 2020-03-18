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Tutuklu sanığın korona virüs şüphesiyle tahliye edildiği iddiası yalanlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bazı basın ve yayın organlarında, "Hasta tutuklu D.A., Korona virüs salgını sebebiyle tahliye edildi" başlıklarıyla çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

18.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:34
Tutuklu sanığın korona virüs şüphesiyle tahliye edildiği iddiası yalanlandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bazı basın ve yayın organlarında, "Hasta tutuklu D.A., Korona virüs salgını sebebiyle tahliye edildi" başlıklarıyla çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, sanığın korona virüs şüphesiyle tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan D.A.'nın, 10.Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada yargılanmasına devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, sanığın sağlık raporunda tanısı konulan rahatsızlıkları nedeniyle aynı mahkemece yapılan değerlendirmede 17 Mart'ta adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini kaydedildi.

Açıklamada, sanık D.A.'nın korona virüs şüphesiyle tahliye edildiği yönündeki haber ve yayınların gerçeği yansıtmadığı ve Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bugüne kadar Korona virüs tanısı konulan tutuklunun bulunmadığı, tedbirlerin alındığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

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