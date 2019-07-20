Tutuklu ve hükümlülere kalfalık belgesi

Kütahya
E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iş yurtlarında meslek öğrenen 76 tutuklu ve hükümlüye kalfalık belgesi verildi.
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, kurum bünyesindeki iş yurtlarında meslek öğrenen tutuklu ve hükümlülerin sahip oldukları mesleği, sanatı koruyup geliştirmesi ve devam ettirebilmeleri amacıyla düzenlenen "Kalfalık Belgesi Edindirme Programı" tamamlandı.
Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, cezaevinde düzenlenen kalfalık belgesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ceza adalet sisteminin amacının hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu söyledi.
Cezaevindeki iş yurtlarında meslek öğrenen 76 tutuklu ve hükümlüye kalfalık belgesi verildiğini belirten Hamedi, şöyle konuştu:
"Kurumumuzda hükümlülerin yeni bir meslek öğrenmelerine veya var olan mesleğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimizi devam etmektedir. Bu nedenle hükümlü ve tutuklularımıza Kütahya'daki cezaevinde ilk olan kalfalık belgelerinin alınmasının sağlanılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Verilen kalfalık belgelerinin tüm hükümlü ve tutuklulara hayırlı olmasını diliyor ve tahliyeleri sonrasında bir işe sahip olmalarını imkan tanınmasını ümit ediyoruz."
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Cezaevi Müdürü Kasım Demiralp, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Atik, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık ve kurum personeli, hükümlü ve tutuklular katıldı.