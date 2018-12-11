Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, Havran
Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası ilçede eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrenciye paketlenmiş meyve ikram edecek.
Meyvelerin her öğrenci için ayrı ayrı paketlenerek bu hafta içinde dağıtılacağını belirten Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, "Bu etkinlik çocuklarımızı meyve tüketimine teşvik etmek ve Havran'da üretilen ürünleri tanımaları anlamında bir farkındalık oluşturulacaktır" dedi.
Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da, yaptığı konuşmada, "Yapılan bu güzel çalışma için katkısı bulunanlara teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk duygusu taşımaları nedeniyle de tebrik ediyorum." diye konuştu.
Dağıtılacak meyvelerin paketleme işini, Havran Anadolu Lisesi
ile Muzaffer Leman Akpınar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci yaptı.
Havran kapalı pazar yerinde yapılan paketleme işlemlerine öğretmenleri nezaretinde katılan öğrencileri Hançer ile birlikte ziyaret eden Söbüoğlu çalışmaları yerinde inceledi.
İlçede hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle okullarda israftan kaçınmanın, yerli ürünleri tüketmenin önemi üzerinde anlatılacak.
11 Aralık 2018 Salı 17:33