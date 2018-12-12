12 Aralık 2018 Çarşamba 16:59



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:59

Sivas Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla program düzenledi.Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu ve haftayla ilgili oratoryo gösterisi sunuldu.Okul müdürü Kamil Koç, programda yaptığı konuşmada, tutumlu ve bilinçli tüketici olmayı anlatmak için program düzenlediklerini söyledi.Tüketim alışkanlıklarının çocukluktan başladığını aktaran Koç, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için yerli üretim şart." dedi.Konuşmanın ardından Sivas'ta yerli üretim yapan 42 firmanın imal ettiği ürünler okulda sergilendi.Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.