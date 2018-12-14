14 Aralık 2018 Cuma 16:29



14 Aralık 2018 Cuma 16:29

Gölova ilçesinde, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu'nda ana okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan, Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, yerli tüketimin bilinçli artırılması amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.Karaosmanoğlu, haftanın kutlanmasındaki en önemli nedenin, Türk malının kullanımının yaygınlaştırılmasının özendirilmesi olduğunu vurguladı.Programda anaokulu öğrencilerine tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatıldı.Etkinliğe Kaymakam Karaosmanoğlu'nun eşi Ayşe Nur Alagöz ve kurum amirleri de hazır bulundu.