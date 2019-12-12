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Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tüketim için yabancı ürünler tercih edildiğinde yerli çiftçi yerine ithalat yapılan ülkenin çiftçisinin kazançlı çıktığını belirterek, "Bu konuda toplumsal bilincimizi artırmamız gerekiyor.

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:58Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tüketim için yabancı ürünler tercih edildiğinde yerli çiftçi yerine ithalat yapılan ülkenin çiftçisinin kazançlı çıktığını belirterek, "Bu konuda toplumsal bilincimizi artırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Bayraktar, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sebze, meyve başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününde dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekti.
Sofralarda yerli malı ürünler bulundurulmasının önemine değinen Bayraktar, geçen yıl tarım ve gıdada 12,8 milyar dolarlık ithalat yapıldığını kaydetti.
Bayraktar, ithalatı önlemenin yolunun milli ürünleri tüketmekten geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin hemen her ürünü üretebilen bir ülke olduğunu vurguladı.
Kahve ve kakao gibi ekolojik olarak Türkiye'de üretilemeyen bazı ürünlerin ithal edilmesinin doğal olduğunu ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:
"Buna karşın Türkiye şartlarında üretebileceğimiz ürünlerin ithalatından kaçınmalıyız. Tarımsal potansiyeli bu seviyede olan bir ülkenin tarım ve gıda ithalatı için bu kadar para harcamaması gerekir. Bunun önemli bir bölümünü ayçiçeği, soya fasulyesi gibi yağlı tohumlar ile pamuk oluşturuyor. Bu ürünlerde üretim açığımızı kapatırsak ithalatı önemli boyutlarda azaltırız. Türkiye, tarımda her açıdan kendine yeter ülke haline gelmeli, üretim açığımız olan alanlarda yerli üretim artırılmalı, yerli malı kullanılmalıdır."
Bayraktar, vatandaşlardan yerli ürün tüketmelerini, ebeveynlere de çocuklarını yerli malı kullanmaları konusunda teşvik etmeleri çağrısında bulunarak, "Yabancı ürünleri tercih ettiğimizde kendi çiftçimiz yerine ithalat yaptığımız ülkenin çiftçisine kazandırıyoruz. Bu konuda toplumsal bilincimizi artırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
"Tarımda üretim açığı bulunan ürünlerde yeterliliğin sağlanması için çiftçilere sağlanacak desteklerin hayati önem taşıdığını" belirten Bayraktar, girdilerin makul seviyede tutulmasını, desteklerin artarak sürdürülmesini, aile işletmelerine de katkı sağlanmasını önerdi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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