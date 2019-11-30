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Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere "Tütün Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri" adlı konferans verildi.

30.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:48Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı
Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere "Tütün Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri" adlı konferans verildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Bilecik Halk Sağlığı Merkezi'ne bağlı Sigara Bıraktırma Polikliniği'nden Doktor Ayşe Subaşı Özkan katıldı.

Konferansta sunum yapan Dr. Ayşe Subaşı Özkan, bağımlılık nedir ve sonuçları, sigara nedir ve nasıl bağımlılık yapar, sigara bağımlılığının neden olduğu hastalık ve vücuda verdiği zararlar, sigarada yar alan katkı maddeleri nelerdir, pasif içicilik, nargile ve elektronik sigarının zararları, kaçak ve sahte tütün ürünleri, sigarayı bırakan bir kişinin vücudunda meydana gelecek değişiklik konularına ilişkin bilgiler verdi. Tütün kullanılmasının psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak birçok zararının bulunduğuna vurgu yapan Özkan, sigara bağımlısı olan kişilere bakıldığında genelde arkadaş ortamlarında bu alışkanlığa başladıklarını söyledi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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