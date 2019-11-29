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Tütün hırsızları yakalandı

Malatya'da çalınan bin 500 kilogram tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.

29.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:47Tütün hırsızları yakalandı
'da çalınan bin 500 kilogram tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.

ilçesi Polat Komutanlığı ekiplerinin devriyesi esnasında Fındık Mahallesi ile Çavuşlu Mahallesi yol ayrımında kara yolu üzerine terk edilmiş, park lambaları yanan, kontak anahtarı üzerinde bulunan bir traktör bulundu. Yapılan kontrolde, traktörün arkasına takılı haldeki römork içerisinde kurutulmuş yaprak tütün yüklü olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu yoklama kaçağı olarak aranan K.Ç. ile O.D. ve Ü.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerde şahısların tütünü çaldıkları belirlenirken, yakalanmadan önce tütünün yaklaşık bin 500 kilogramını traktörün römorkundan taşıdıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar gözaltına alınarak tahkikata başlandı. - MALATYA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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