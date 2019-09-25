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Tütün hırsızları yakayı ele verdi

Tütün hırsızları yakayı ele verdiADIYAMAN - Adıyaman'da, gece saatlerinde bir kamyonetin kasasından tütün çalan 3 şahıstan 2'si asayiş polislerinin çalışmaları sonucu yakaladı.

25.09.2019 19:52
Tütün hırsızları yakayı ele verdi
ADIYAMAN - Adıyaman'da, gece saatlerinde bir kamyonetin kasasından tütün çalan 3 şahıstan 2'si asayiş polislerinin çalışmaları sonucu yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde 02 FU 281 plakalı kamyonetin kasasına giren C.S., M.S., ve A.R.S., isimli şahıslar 40 kilogram tütün çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar çaldıkları tütünle birlikte olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan olayı fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şahıslardan C.S. ve M.S., isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alınırken A.R.S'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Tütün hırsızları yakayı ele verdi

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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