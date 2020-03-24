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Tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan iş yerlerinin süre uzatım başvuruları 2 ay ötelendi

arım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, tütün mamülleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihini 2 ay öteledi.

24.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:55
Tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan iş yerlerinin süre uzatım başvuruları 2 ay ötelendi
arım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, tütün mamülleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihini 2 ay öteledi. Bahse konu iş yerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi 2 ay uzatılarak 31 Mayıs 2020 olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, tütün mamülleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihini 2 ay öteledi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sonu çift rakamla biten yıllarda, tütün mamülleri ve alkollü içki satma belgesi olan iş yerlerinin süre uzatım işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu bağlamda iş yerlerinin Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım bedelini bankaya yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bilindiği üzere yurt genelinde korona virüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmakta olup; bu çerçevede virüsü yayılmasının önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca belgelendirilen iş yerleri dahil olmak üzere, çoğu umuma açık iş yeri kapatılmış veya faaliyetleri kısıtlanmış, vatandaşlarımızın ise sosyal etkileşimlerini minimuma indirmesi tavsiye edilmiştir. İş yeri sahiplerinden gelen talepler ve yurt genelinde uygulanan korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla, bahse konu iş yerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi 2 ay uzatılarak 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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