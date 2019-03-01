Tütün Mamullerinde Düz ve Standart Paket

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanı yüzde 85'e çıkarılacak ve paketler tek tip olacak. Uygulama 5 Temmuz'da başlayacak.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamulleri paketlerinin, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanın yüzde 85'e çıkarılacağı bildirildi. Paketlerin her iki yüzeyinde yer alacak, yan yüzeylerinin yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı bulunacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bununla birlikte yine Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paket ambalajları; markanın yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülecektir. Paketler üzerinde marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacak, paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri ile izin verilen bir takım ibarelerin dışında herhangi bir ibare bulunmayacaktır. Düz ve standart paket uygulaması ile tütün mamulleri paketlerinin renklerinden ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedeflenmektedir. Türkiye'de piyasaya arz edilen başta sigara olmak üzere tüm tütün mamullerinin aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart paketler ile piyasaya arz edilmesi 05 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlamış olacak. Böylece Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile birlikte Türkiye'de düz ve standart paket uygulamasına geçmiş olacaktır."Haber: ANKARA, -