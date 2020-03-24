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Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı

Tarım ve Orman Bakanlığınca tütün mamulleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihinin 2 ay uzatılmasına karar verildi.

24.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:20
Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı

Tarım ve Orman Bakanlığınca tütün mamulleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihinin 2 ay uzatılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sonu çift rakamla biten yıllarda, tütün mamulleri ve alkollü içki satma belgesi olan iş yerlerinin süre uzatım işlemlerini tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda iş yerlerinin ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım bedelini bankaya yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde gösterilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak bilindiği üzere yurt genelinde koronovirüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmakta olup bu çerçevede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca belgelendirilen iş yerleri dahil olmak üzere, çoğu umuma açık iş yeri kapatılmış veya faaliyetleri kısıtlanmış, vatandaşlarımızın ise sosyal etkileşimlerini minimuma indirmesi tavsiye edilmiştir.

İş yeri sahiplerinden gelen talepler ve yurt genelinde uygulanan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla bahse konu iş yerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi ?2 ay uzatılarak 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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