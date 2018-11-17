Tütün Ürünleri İçin Kapsamlı Düzenleme

Yeşilay
Genel Müdürü Sultan Işık, tütün ürünleri için yapılan kapsamlı düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini beklediklerini ifade ederek, düzenlemenin gençlerin tütün kullanımını azaltması ve daha sağlıklı bireyler olarak kaliteli yaşam sürmesine önemli bir katkı sağlayacağını ümit ettiklerini bildirdi.
Işık, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Kanunda tütünle ilgili kapsamlı düzenlemeye dikkati çeken Işık, Türkiye
'de sigara kullanımının yaygın olduğunu, ülkede tüm ölümlerin yüzde 23'ünün tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle gerçekleştiğini ifade etti. Işık, "Ülkemizde sigara kullanımı nedeniyle her yıl 100 bin civarında kişi hayatını kaybediyor. Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'na göre 15 ve üstü yaş grubundaki nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün ürünü kullanıyor." dedi.
Sultan Işık, aynı araştırmaya göre tütün mamulü kullanmaya başlama sebepleri arasında özenme, arkadaş etkisi ve merakın en önemli faktörler olarak öne çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"TBMM'de görüşmeleri tamamlanan bu yeni yasanın bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Bu yasanın, gençlerimizin tütün kullanımını azaltması ve daha sağlıklı bireyler olarak kaliteli bir yaşam sürmesine önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bu uygulama ile daha sağlıklı bir toplumsal ortam içinde, çocuklarımızın en küçük yaşlardan itibaren kalıcı hastalıklara neden olabilen tütün ve çeşitlerinden uzak kalabileceğini ve bu anlamda bilinçli yetişen nesiller olacaklarını düşünüyoruz. Yasa ile birlikte bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak. Ayrıca sağlık, eğitim, öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde, üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri ise markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek."
"Oldukça önemli adımlar atıldı"
Sultan Işık, yasa konusunda dünyada birçok benzeri çalışmanın varlığına dikkati çekerek, tüm dünyada tütün ve tütün mamullerine karşı önleyici, engelleyici yasal düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Birçok ülkenin gençlerle birlikte farkındalık çalışmaları yürüttüğünü ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik farklı yaş gruplarında spor faaliyetleri düzenlendiğini aktaran Işık, sözlerini şöyle tamamladı:
"Böylece sağlıklı yaşamaya dikkat eden, etrafına örnek teşkil eden bireylerin sayısı hızla çoğalıyor. Bu yasa ile birlikte ülkemizdeki bireylerin de yaşam kalitesinin yükselmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Dumansız hava sahasının artırılarak temiz hava ile iç içe yaşam süren bir toplum olmayı hedefliyoruz. Yasalar da bunun için yapılıyor ancak toplumsal sahiplenme olması ve denetim mekanizmasının da iyi çalışması gerekiyor. Ayrıca, televizyon programlarında, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatro eserlerinde, tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmeyecek, internet ya da topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda ticari ya da reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Bunlar oldukça önem arz eden adımlardır. Buradaki tüm amaç daha sağlıklı bir topluma, özellikle de genç nüfusa sahip olmaktır."
Türkiye,Yeşilay
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:34