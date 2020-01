Tütün ürünlerinde standart paket bilgilendirme toplantısı

Tütün ürünlerindeki düz paket uygulaması ve olası problemlere karşı çözüm önerileri ile kaçak tütün satışının önlenmesi amacıyla büfe, bakkal ve bayii esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirildi.Milli Hakem Ahmet Çakar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Philip Morris Kurumsal İlişkiler Müdürü Tamer Durmuş, Akdeniz Bölge Müdürü Muhammet Doğan, Antalya Saha Müdürü Can Keskin, Antalya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Atilla Koçak, Manavgat Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Abdullah Akca, Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, büfe, bakkal, bayii esnafının katılımlarıyla tütün ürünlerindeki düz paket uygulaması ve olası problemlere karşı çözüm önerilerini paylaşmak ile kaçak tütün satışının önlenmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirildi.Açılış konuşmalarını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Büfe, bakkal, bayii esnafımız günümüzün haksız rekabet koşullarında kaçak sarma tütün ve makaron ticareti tehlikesi ile karşı karşıya. Bu kaçak faaliyetler hem devletin hem de esnafımızın gelirinden çalıyor. Ayrıca, 5 Ocak 2020 itibari ile sadece düz standart paketlerle sigara satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Yeni düzenleme ile sigara ve tütün mamulleri paketlerinde marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi. Markanın logosu ve simgesi kaldırıldı. Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki resimli sağlık uyarı alanı da yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı. Öte yandan, kaçak sigara ile mücadelede önemli başarılar elde edildi. Fakat kaçak sarma tütün ve makaron ticareti hala yaygın bir şekilde satılıyor. Büfe, bakkal, bayii esnafımızın gelirinden ve devletin vergi kazancından çalan bu yasadışı ticaretin artık son bulması gerekiyor. Bugün Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizde, tütün ürünlerindeki düz paket uygulaması ve olası problemlere karşı çözüm önerilerini paylaşmak ile kaçak tütün satışının önlenmesi amacıyla düzenlediğimiz bilgilendirme toplantımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi."Kaçak tütün ticareti esnafımıza zarar veriyor"Milli Hakem Ahmet Çakar tek tip sigara paketi uygulamasını futboldan örneklerle açıklayarak büfe, bakkal ve bayii esnafının sorularını cevaplandırdı. Philip Morris Kurumsal İlişkiler Müdürü Tamer Durmuş ve Antalya Saha Müdürü Can Keskin ise gerçekleştirdikleri sunumlarıyla, tütün ürünlerindeki düz paket uygulaması ve kaçak tütün satışının önlenmesine yönelik bilgiler aktardı. Philip Morris Kurumsal İlişkiler Müdürü Tamer Durmuş kaçak tütün satışındaki vergi kaybına dikkat çekerek, "Denetimsiz ve sağlıksız koşullarda gerçekleştirilen yasadışı tütün ticareti hem çiftçilerimizin hem esnafımızın ekonomisine büyük zarar verirken devletimizin de ciddi oranda vergi kaybına yol açıyor. Yasadışı açık tütün ve makaron ticareti aracılığıyla elde edilen gelir terör örgütlerinin kasasına girmekte ve esnafımız, çiftçimiz ve devletimiz büyük zarara uğramaktadır. Kaçak tütün ve makaron ticareti ile ilgili cezalar 2017 yılında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na eklenmişti. Ancak bu cezaların uygulaması 2 kere ertelenerek 2020 yılının Temmuz ayına bırakıldı. Cezaların hızlı ve caydırıcı bir şekilde yürürlüğe alınması esnafımızın kazancı açısından oldukça faydalı olacaktır" dedi.Tek tip paket uygulaması hakkında detaylı bilgiler aktaran Philip Morris Antalya Saha Müdürü Can Keskin, "Sigara paketlerinde devletimizin belirlemiş olduğu düzenlemeler yapıldı ancak tat ve kalitemiz hala aynı durumda. Tek tip paketlerin satışı sürecinde stok takibi, sermaye yönetimi, sipariş ve teslimat süreçleri ve satış ünitesi gibi konularda çok dikkatli olmalıyız. Yeni sürece adapte olurken herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına yetkili arkadaşlarımızdan bilgi alabilir, dijital platformlar aracılığıyla ve bizlere ulaşarak aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Özellikle dijitalleşme ve e-sipariş sistemine uyum sağlayabilirseniz süreç sizler adına çok daha kolaylaşacak ve ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olursanız müşteri ile ilişkileriniz çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerinde bulundu.AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantı sonrasında Milli Hakem Ahmet Çakar ve Philip Morris Kurumsal İlişkiler Müdürü Tamer Durmuş'a plaket takdim ederek teşekkür etti. - ANTALYA