Tütün Ürünlerinin Ekonomiye Zararı 44,5 Milyar Lira

Tütün ve tütün ürünleri kullanımı sadece insan sağlığına değil, ülke ekonomisine ve doğaya da büyük zararlar veriyor. Yapılan bir araştırmada Türkiye'de tütün ürünlerinin ekonomiye maliyeti ise 44,5 milyar lira olarak saptandı. Bunun yanı sıra her yıl 65 binden fazla insanın tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya kondu.2003 yılında imzalanan Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçevesi Sözleşmesi kapsamında 'dumansız hava sahası' ile ilgili kararlı politikalar yürüten Türkiye'de, sigaranın ekonomiye verdiği zararın boyutu gözler önüne serildi.Türkiye'deki sigara tüketimine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, BültenGönder.in servisi tarafından farklı araştırma sonuçlarından derlenen verilere göre; 2003 yılında yüzde 32 olan sigara kullanım oranı; 2012'de yüzde 23'lere kadar gerilemişken, son 5 yılda yeniden artışa geçerek yüzde 26'ya ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası, her yıl 65 binden fazla insanın tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyarken ülkemizde tütün ürünlerinin ekonomiye maliyeti ise 44,5 milyar lira.Her hafta bin 300 kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyorVerilere göre, Türkiye'de 15 yaş üstü erkeklerin yüzde 39,5'i, kadınların ise yüzde 12,4'ü sigara kullanıyor. Erkeklerde ölümlerin yüzde 26'sı, kadınlarda ise yüzde 7,5'i sigara kullanımından kaynaklı hastalıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Bir kişinin yılda ortalama bin 771 adet sigara içtiği Türkiye'de, sigara ve tütün mamüllerinin kullanımına bağlı ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle her hafta yaklaşık bin 300 kişi yaşamını yitiriyor. Araştırma, 10-14 yaş arasında 190 bin çocuğun ise sigara içtiğini ortaya koyuyor.Her yıl 50 bin ton izmarit doğaya karışıyor2011 yılının sonunda 91,2 milyar adede kadar gerileyen yıllık sigara tüketim miktarı yeniden 105,7 milyara ulaştı. Türkiye'de her yıl 50 bin ton izmarit doğaya karışıyor ve bir izmarit ancak 5 yılda çözünebiliyor. - İSTANBUL