Haberler» Güncel» Haber

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

Afyonkarahisar'da 3 katlı inşaatın çatısına çıkan 16 yaşındaki genç kız, cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına "tutunacak dalım yok." dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı.

04.09.2019 00:17

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısına çıkan Aysun A. (16), cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına Tutunacak dalım yok dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Dinar ilçe merkezindeki Sanayi Mahallesi Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısına genç bir kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ise çatıya çıkan genç kızın tüm uyarılarına rağmen atladığını söyledi.

'TUTUNACAK DALIM YOK'

Genç kızın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D. ise polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan Aysun A.'nın, Tutunacak dalım yok dedikten sonra kendini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

Polis, Dinar, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (23)
ADA: görgü tanığı çocuk çok komik bişeymiş gibi anlatıyor
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADEM YAKAR: Allah ıslah etsın bizleri yazık omuş kıza elinden tutan ne derdın var dıyen gercekten bir yardım eden olsaydı ama okullarda olsun aılede olsun Allah dın islam inanç iyi öğretilmeli ölüm kurtulus degıl asıl hayat ölümden sonra baslıyor Allah ın verdı canı Allah alır onun ıcın okullarda ıyı bır din egitimi şart
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ERHAN: aile ve sosyal politikalar bakanı ne yapar Türkiye gelişiyormuş
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÇIKİM BİDA OYNİİM: Sahip çıkanı yokmuş yada sahip çıkıldığını hissedememiş demek ki. Birey birey diye diye insanları bire düşürdüler, aile bitti. İnsan sosyal bir canlıdır aile ise temelidir, köpekler bile tek başlarına yaşayamazken birilerinin savundukları gayri insani. İnsanların sınıf bilincine sahip olması gerekirken beyinleri okuduğunun üstüne yorum katamaz şekilde az gelişmiş insanlar toplum yapısının masal kitaplarındaki itopik şekle getireceğini hayaliyle milletin ekmek yediği değirmenlerle savaşıyor.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÜMİT: allah rahmet etsin siz insanların neler çektiğini bilemezsiniz atıp tutmayın
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
MEMLEKETİM: 16 yasinda sen okumayi düsünüp gelcegin icin planlama yapmalisin. Sonra vizyon sahibi olmalisin. Sen 16 yasinda sevgili hayati yasarsan sonu bu olur. Ve bu Türkiye''de son olmayacak. Hem Islam Din''ini kabul edecek hem de aykiri yasacaksin. Tutunacak dali yokmus?
Yayından Kaldır
18 25
Cevap yaz
!!!: Kimse kınadığını yaşamadan ölmeyecek!!! İslam dininden söz ediyor bir de!!!
Yayından Kaldır
2 1
MERVE: Kötülemeden, elestirmeden önce lütfen iyi düsünelim. Bizim de cocuklarimiz var, Allah korusun onlarin basina böyle bir sey gelmeyeceginin garantisini kim veriyor? Kimseyi bilmeden, görmeden hatta görsek bile yargilamayalim. Arkasindan duamizi edelim. O da bir insan evladi. Belki bilmeden, istemeden bir hata yapmistir. Allah büyüktür ve affedendir. Bize ne oluyor? Herkes kendine baksin, cünkü her günahin ve sevabin hesabi sadece O''na verilecektir.
Yayından Kaldır
28 2
MERVE: Sevgili Hayati yasadigina nasil karar verdiniz acaba? Haberde böyle bir durumdan söz edilmiyor. Aykiri yasadigini gördünüz mü?Neden bu ön yargilar? Belki bizim tahmin bile edemeyecegimiz sorunlar vardi ortada. En iyisi, en güzeli ve de bence en önemlisi; madem bu Kadar dini kuvvetli insanlariz, Elhamdülillah müslümaniz da; ölen gencecik bir insanin ardindan ''Allah günahlarini affetsin'' ve de ''yazik, pek de gencmis'' diyemiyoruz?Cok mu zor?Ama camur atmak, arkadan konusmak kolay di mi?
Yayından Kaldır
26 2
MERVE: Sevgili Hayati yasadigina nasil karar verdiniz acaba? Haberde böyle bir durumdan söz edilmiyor. Aykiri yasadigini gördünüz mü?Neden bu ön yargilar? Belki bizim tahmin bile edemeyecegimiz sorunlar vardi ortada. En iyisi, en güzeli ve de bence en önemlisi; madem bu Kadar dini kuvvetli insanlariz, Elhamdülillah müslümaniz da; ölen gencecik bir insanin ardindan ''Allah günahlarini affetsin'' ve de ''yazik, pek de gencmis'' diyemiyoruz?Cok mu zor?Ama camur atmak, arkadan konusmak kolay di mi?
Yayından Kaldır
3 0
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
12:46   Samsun'da 'fayton sırası' kavgasında bıçaklanan genç öldü
12:46   Kurtuluşun efeleri Forum Aydın'da
12:45   Kovan çalarken arı sokması sonucu öldü
12:45   İslahiye üzümünde kurutma zamanı - GAZİANTEP
12:45   Dağlıoğlu, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
12:44   Kahramanmaraş kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı
12:44   Konya'daki boncuklu höyük'te yaşayanlar, avrupa'ya göç etmiş