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Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı

TRT ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde, Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncülerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın röportajı esnasında annesi "Seni şöyle alalım biz" demesine gönderme yapıldı.

04.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:31

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi dün akşam 8'inci bölümüyle ekrana geldi. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye başlayan Tutunamayanlar dizisinin son bölümünde 10 yaşındaki Filozof lakaplı Atakan Kayalar'a gönderme yapıldı.

ANNESİNE VERDİĞİ TEPKİ GÜNDEM OLMUŞTU

Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da bazı kesimlerin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken Kayalar'ın annesiyle röportaj yaptığı sırada yaptığı hareketi sosyal medya kullanıcılarını iyi bölmüştü.

Atakan'ın annesi Hülya Kayalar, basın mensuplarının röportaj isteğini "Çok heyecanlıyım. Özür dilerim" diyerek geri çevirmesinin ardından Atakan'ın araya girerek "Tamam. Seni şöyle alalım" demişti.

ATAKAN'A GÖNDERME YAPILDI

Sosyal medyada tepki çeken Kayalar'ın bu davranışına bir tepki de Tutunamayanlar dizisinden geldi. Dizide Kayalar'ın annesiyle olan röportaj sahnesi canlandırıldı ancak Kayalar'ın annesini oynayan Asuman Dabak, oğlu rolünde olan Doğu Demirkol'u "Sen 2 tane kitap okudun diye dilin papuç kadar oldu anana karşı. Ayıptır be" diyerek kulağından tutup eve sokuyor. Twitter'da takdir toplayan sahne için "Olması gereken örneği çok güzel yansıtmışlar" yorumu yapıldı.

TürkiyeTürkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü

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Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı

Atakan Kayalar, Tutunamayanlar, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
...:bazen onun bir çocuk olduğunu unutuyorlar saçmalık. . heba ettiler sayelerinde çocuk battı
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DEFNE:Allah affetsin ama çok sevimsiz ve itici bir çocuk
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ADINIZI YAZINKLK:ÇOCUK İYİKİ BİŞEY YAPTI BİZİM İNSANIMIZ DA İYİ BİŞEY YAPACAĞINA DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPIYOR MAALESEF PRİM İÇİN HERKES ÇOCUĞU KULLANIYOR RESMEN BİDE İNSANLIKTAN BAHSEDECEKLER KOSKOCA İNSANLAR.
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KARLI DAĞLAR:Güzel bir gönderme olmuş. Ne kadar okursan oku, önce edep. Anneye öyle yapılmaz. . .
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TÜRKİYE''NİN TEK ZEKİ İNSANI:helal olsun.
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EMRE:Bos beles ıslerle ugrasıyorsunuz valla kucucuk cocugu dıkkate alıp koskoca devlet kanalı olarak laf mı soktu
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ÜZGÜN:artık sıktı bu konu devletin el atması gerekdiğini düşünüyorum bunada yasak getirilmeli
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RACO:bacak kadar çocukla ammada uğraştınız be , çocuk işte herşeyi yapıp söyleyebilir bu kadar düşmanlık niye anlamadım
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TRİPLEKS:futbol denen saçmalıkla insanları uyutup duruyorsunuz sanki vatanı kurtarıyolar şunlar top oynasa ne oynamasa ne faydasız boş işler uyu Türkiye uyu sakın uyanma
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4.03.2020 09:28:18