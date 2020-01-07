Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yayınlandı! İzleyiciden tam not aldı

TRT 1 ekranlarının absürt komedi tarzındaki yeni dizisi ' Tutunamayanlar', ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı.

TUTUNAMAYANLAR SOSYAL MEDYADA DA TUTUNDU

TRT 1'in yeni dizisi 'Tutunamayanlar', yayınlandığı saatlerde sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'in güncel konular (Trend Topic) sıralamasında, Türkiye'de birinci oldu. Binlerce paylaşımın yapıldığı sosyal medyada 'Tutunamayanlar' dizisi ilk bölümüyle güzel bir başlangıç yaparak tutunmayı başardı.

DİZİNİN KONUSU

"Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır."

TUTUNAMAYANLAR OYUNCU KADROSU

Tutunamayanlar oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Çeşmioğlu, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, Hande Katipoğlu, Bora Akkaş, Dilhan Nazözgülüş, Uğur Serhan ve Dilek Çelebi yer alıyor.