Tütüncü çiftinin karne sevinci

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü 1. sınıf öğrencisi kızları Zeynep Hatice'nin karne sevincine ortak oldu.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl ilkokul 1. sınıfa başlayan kızı Zeynep Hatice Tütüncü'nün karne heyecanını paylaştı. Adalya İlkokulu'na eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile beraber giden Başkan Tütüncü, kızı Zeynep Hatice ve arkadaşlarının karne sevinçlerine ortak oldu.Küçük Zeynep, karnesini öğretmeni Zübeyde Çulhaoğlu'nun elinden aldı. Tütüncü çifti, sınıfta gerçekleştirilen karne dağıtımının ardından okul bahçesinde düzenlenen karne törenine katıldı.



Her karne takdiri hak eder



Törende öğrencilere ve velilerine seslenen Başkan Tütüncü, "Son ders zili çaldı. Artık tatil başladı. Ben bütün öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu yorucu yılın sonunda güzel bir tatil diliyorum. Bence her karne takdiri hak eder. Çünkü her karnede emek vardır. Öğrencilerimizin emeği var. Öğretmenlerimizin emeği var. Velilerimizin emeği var. Bütün karne alan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Güzel bir yaz tatili diliyorum. Yıl boyunca güzel bir performans sergilediniz. Güzel bir tatili hak ettiniz. " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA