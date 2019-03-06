Tütüncü'den İşçilere Sendika Müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesindeki şirket çalışanlarının sendikal haklardan yararlanabileceklerini bildirdi.
Tütüncü, yaptığı açıklamada, kamudaki taşeron sisteminin sona ermesiyle sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanların sendikalı olma yollarının açıldığını ifade etti.
Tütüncü, 1 Nisan 2019'dan itibaren belediye bünyesindeki şirket işçilerinin sendikal haklardan yararlanabileceklerini kaydetti.
Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise işçiler adına Tütüncü'ye teşekkür etti.
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Kaynak: AA