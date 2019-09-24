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Tütüncü'den Kepezlilere aşure ikramı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı dolayısıyla Barınaklar Camii'nde hemşehrilerine aşure ikram etti.

24.09.2019 11:27Tütüncü'den Kepezlilere aşure ikramı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı dolayısıyla Barınaklar Camii'nde hemşehrilerine aşure ikram etti.

Kepez Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında aşure dağıtımı devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Muharrem ayı dolayısıyla Barınaklar Camii'ndeki aşure dağıtımı etkinliğine katıldı. Başkan Tütüncü, cami avlusunda hemşehrilerine aşure ikram etti. Hemşehrilerinin aşure gününü kutlayan ve elleriyle ikramda bulunan Başkan Tütüncü, Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakasının geniş olacağını söyledi. Çelebi Sultan Mehmet Cami, Süleymaniye Cami, Turgut Reis Cami ve Barınaklar Camii'nde aşure dağıtan Kepez Belediyesi, 25 Eylül Çarşamba günü Hal Cami ve 27 Eylül Cuma günü ise Akdeniz Sanayi Cami'nde de aşure dağıtımını sürdürecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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