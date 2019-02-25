Tütüncü'den Yeni Döneme 123 Proje

Kaynak: İHA

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, üçüncü döneminde hayata geçireceği 123 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, " 123 Proje Hedef 2023" sloganıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.Sahneye eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte gelen Hakan Tütüncü, kendisini sevgiyle karşılayan binlerce vatandaşı selamladı. Toplantıda Tütüncü'nün 10 yıllık başkanlığı süresince Kepez'e kazandırdığı projeleri tanıtıldı."Dünün Kepez'i"Türkiye'nin 2004 yılından sonra vizyon belediyeciliği ile tanıştığını dile getiren Tütüncü, belediyenin hayatın her alanında varolmaya başladığını aktardı.Vizyon belediyeciliğinin tüm toplumu kucakladığının altını çizen Tütüncü, " Beşinci evre gönül belediyeciliği dönemidir. 2009'da Kepez'e göreve geldiğinde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi.Kepez, imar,mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009'da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, Kepez'e güvendik, Kepez'de bize güvendi. Durmadan çalıştık. Bu emanet için 10 yılda layıkıyla çalıştık." dedi"Bugünün Kepez'i"Kepez Belediyesi'nin bugünkü durumundan da bahseden Tütüncü, " Bugün Kepez, hizmetleriyle, eserleriyle, ilkleriyle, başarılarıyla gündemde olan bir Kepez'dir. İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere 'Kepez'de yaşıyoruz' diyorlar." ifadelerine yer verdi."Kepez'de 2023'e 123 proje"Kepez'de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, "Her şey hayallerle başlıyor. Bu hayalleri çok çalışarak gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz, şehrinizi uçurup götürüyorsunuz. 2009'da yola çıkarken sloganımız 'Kepez'e taze kan Hakan'dı'. 41 projemiz vardı ama 60 proje yaptık. İkinci dönemimiz 2014'de sloganımız 'Hakan'la yola devam'dı. 70 proje sözü verdik, bu dönem sonunda 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. 2023 içinde bulunduğu zaman diliminde daha büyük hayaller kurmak, daha büyük hedefler ortaya koymak ve çalışarak bu projeleri yerine getirmek gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemde Kepez'e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışırdı." dedi.Tütüncü, konuşmasının sonunda sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplam 123 projesinin tanıtımını yaptı.MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı'nın rastgele kurulan bir ittifak olmadığını halkın ittifakı olduğunu belirtti." Vizyon farkı"AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Hakan Tütüncü'nün vadettiği tüm projeleri fazlasıyla gerçekleştirdiğini aktardı.Cumhur İttifakı ve Ak Partili belediye başkanlarının zillet ittifakı adaylarından farkı olduğunu dile getiren Taş, " Millet İttifakı adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 2014 yılında Konyaaltı'nda 24 proje yapacağını söylemiş, ama 12'sini yapamamış. Yaptıysa ben yaptım desin, 24 projenin 12'sini gerçekleştirememiştir. 2009-2014 döneminde Mustafa Akaydın bir çivi dahi çakmamış. Şimdi malasef zillet ittifakının adayı 77 proje açıklamış. Ama projeler hayali, yada çok basit projeler. Ama bizim için hem Kepez'de hemde büyükşehirde vizyon farkımız var. Hakan başkanın 123 projesi, büyükşehirde Türel'in 359 proje ile inşallah Antalya şaha kalkacak."ifadelerini kullandı."Türel'den Böcek'e eleştiri"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de belediyeciliğinin miladının 1994 olduğunu hatırlatarak, belediye işinin gönül işi olduğunu vurguladı.Esas olmanın gönüle girebilmenin olduğunun altını çizen Türel, " Halkımızın sorunlarıyla dertlenip, onların dertlerine de derman olan anlayıştayız. Hakan Tütüncü'nün 127 projesi, Millet İttifakı'nın büyükşehir adayı olan arkadaşın 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı olur ama halk olmaz içinde bazılarının. Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacanayla su dağıtmayı vaat ediyorlar. Alıştık, Antalyalıların kullandığı suyu devrettiğimizde bir gedik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalılatmakla olmaz. Halka damacana su ile değil musluktan içilebilir su dağıtmakla olur. Söylenecek çok söz var ama biz 'az laf çok iş' dedik. O yüzden yapılacak işimiz var. Yolumuza sizler sayesinde devam ediyoruz. 2004'de yola çıkarken Kepez Antalya'nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, 2014'de Kepez, büyükşehirle birlikte çift kanatla uçmaya başladı. Belediyecilik bizim işimiz."diye konuştu."Santral Mahallesinde anahtar teslimi hafta sonu"AK Partili başkanların belediyecilikte başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Türel, " 2014 yılında Varsak'a tren gelecek desek kimse inanmazdı. Ama geldi mi? Mart ayında yolcuları taşımaya başlıyoruz.Kaderine terkedilen virane görünümündeki Kepez Santral Mahallesi en değerli bölge haline geldi. Bazılarının bu aklına gelir miydi. Şimdi oldu. Hafta sonu anahtar teslimini yapacağız. Geçmişte biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişi. Kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz Antalya'nın hizmetkarı olarak görevimize devam etmekten şeref duyacağız. Bizim için her zaman önceliğimiz Antalya'nın kazanmasıdır."ifadelerine yer verdi.Tütüncü'nün 123 projesi şunlardan oluştu:Yeni yatırım projeleri;1. Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi2. Masa Dağı Rekreasyon Projesi3. Kepez Balık Pazarı4. Kepez Spor Kompleksi5. Anadolu Türk Evleri Mahallesi6. Kepez Üniversitesi7. Yeni Kaplı Pazar Yerleri8. Yeraltı ve Katlı Otoparklar9. Kepez Saat Kulesi10. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi11. Lunapark ve Aquapark12. Kepez Panorama13. Kardan Adam ve Kış Parkı14. Mahalle Meydanları15. Uçak Park16. Yeni Semt Konakları17. Kepez Seyir Kulesi18. Prestij Cadde Düzenlemeleriİnsan odaklı belediyecilik19. Çocuk Köyü20. Yeni Kreşler ve Gezici Otobüs Kreş21. Oyna ve Öğren Merkezi22. Hobbit Park23. Eğitim Parkı24. Oyuncağını Paylaş Projesi25. Sokak Oyunları Festivali26. Nasıl Yapılır Merkezi27. Tekno Kafe28. Gençlik Kampları29. Gençlik Akademisi30. Gençlik Festivali31. Endüstri ve Drone Park32. Kaykay Park ve Çim Kayak Pisti33. Oryantiring Parkı34. Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi35. Kadın Kooparatifleri36. Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri37. El Emeği Pazarları38. Aile Eğitim Merkezleri39. Aşevi40. Sosyal Market41. Kepez İndirimli Alışveriş GünleriKepez'de öncelikli olmak42. Engelsiz Yaşam Merkezi43. İşitme, Görme ve Konuşma Engelliler Otizmli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi44. Engelsiz Yaz Kampı45. Engelliler Spor Şenliği46. Parklarda Engelli Araç Şarj Ünitesi47. Engelliler Sanat Topluluğu48. İkinci Bahar Sosyal Yaşam MerkeziÇevre ve doğa dostu belediye49. Arboretum Projesi50. Millet Bahçesi51. Mesire Alanı Düzenlemeleri52. Kamping ve Karavan Alanları53. İnteraktif Herbaryum Projesi54. Hayvan Eğlence Parkı55. Solar Enerjili Parklar GES Projeleri56. Enerji Üreten Yollar57. Nitelikli Geri Dönüşüm ve Kepez Mahalleli Kart Uygulaması58. Atık Geliştirme Projesi59. Mimari ve İnşai Atıklar Geri Dönüşüm Tesisi60. Tropikal Bitkiler Bahçesi61. Endemik Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı62. Bitki Tüneli ve Mevsimler Parkı63. Ekoloji Parkı64. Benimde Bir Ağacım Var65. Bisiklet Taksiİşimizi aşımızı büyütüyoruz66. Kepez İstihdam Geliştirme Merkezi67. Canlı Hayvan Ticaret Merkezi68. Kepez Tarım Enstitüsü69. Kepez Fidan Üretim Merkezi70. Traverten İşleme Merkezi71. Kent Mobilyaları Üretim ve Satış Atölyesi72. Yöresel Ürünler Pazarları73. Köy Pazarları74. Unutulan Meslekler Eğitim-Sergi MerkeziKültür ve sanat75. Millet Kıraathanesi76. Anadolu Kent Kültürleri Kompleksi77. Kütüphane Parklar78. Kültür Tırı79. Sanat Yolu80. Tarih Yolu81. Açıkhava Sineması82. Kepez Belediyesi Radyo - TvSsağlık ve spor83. Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkı84. Psikolojik Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi85. Ambulans Nakil Hizmetleri ALO 21186. Kadın Sağlığı Merkezi87. Fizyolojik Spor Merkezi88. Belediye Spor Akademisi89. Kepez Bisiklet Yollar90. Modern Yürüyüş Yolları91. Maraton KepezEğitim92. Kepez Eğitim Akademisi93. Kepez Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı94. Yabancı Diller Akademisi95. Dijital Şehir Kütüphanesi96. Yenilikçilik Fikirler Merkezi97. Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi98. Matematik Evleri99. Beyaz Ev100. Trafik Eğitim Parkı101. Duyu Parkı102. Bilim ParkıCazibe merkezi Kepez103. Demokrasi Müzesi104. Dokuma Tekstil Müzesi105. Zeytincilik Müzesi106. Doğa Tarihi Müzesi107. Semt Müzeleri108. Tren Müzesi109. Deniz Müzesi110. Tasavvuf Müzesi111. Yörük Müzesi112. Sanayi ve Endüstri Müzesi113. Pitoresk Antalya114. Retrotofest115. Bilim Festivali116. Portakal Festivali117. Kepez Kitap Fuarı118. FLYINN Havacılık Festivali119. Modern Araba ve Otomobil Festivali120. Antalya Kahve ve Çikolata Festivali121. Motor Sporları Yarışları122. Zeytincilik Festivali123. Şehitler MüzesiToplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkan adayları, partilerin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA