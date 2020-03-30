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Tütüncü dükkanı sahibini silahla vuran yakalandı

Samsun'da tütün mamulleri satan bir kişiyi iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

30.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:07
Tütüncü dükkanı sahibini silahla vuran yakalandı
Samsun 'da tütün mamulleri satan bir kişiyi iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir tütün mamulleri satan iş yerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.U. (45) iş yerine gelen 19 yaşındaki H.C.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralan H.İ.U., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.C.S. ise olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, H.C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.C.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Polis, 3. Sayfa
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