Tütüncü, Korkuteli minibüsünde nabız tuttu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, memleketi olan Korkuteli'ne, ilçeye ulaşımı sağlayan minibüsle gitti.



Daha önce de tramvay, halk otobüsü gibi toplu ulaşım araçlarına birçok kez kullanan Başkan Hakan Tütüncü, bu kez de kent merkezi ile ilçeler arası sefer yapan minibüsle yolculuk yaptı. Başkan Tütüncü, memleketi olan Korkuteli'ndeki büyüklerini ziyarete, ilçe ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan minibüsle gerçekleştirdi.



Tütüncü, Otogar Kavşağı'ndaki durakta bindiği ve 'Portakal' ismiyle tanınan Selahattin Şahin'in kullandığı minibüsle Korkuteli'ne gitti. Tütüncü, yolculuk boyunca hemşehrileriyle sohbet etti ve isteklerini dinledi. Hemşehrilerinin Çanakkale gezisi istediğini de kırmayan Tütüncü, yolculuk yaptığı hemşehrilerini ve yakınlarını Çanakkale'ye götürme sözü verdi.



Hemşehrileriyle hasret giderdi



Başkan Hakan Tütüncü, bir saate yakın süren keyifli bir yolculuğunun ardından Korkuteli Otogarı'nda minibüsten indi. Hemşehrileriyle vedalaştıktan sonra Tütüncü, şoför Selahattin Şahin'in 'çay içme daveti' için de bir kahvehaneyi ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Tütüncü, burada memleketlileriyle hasret giderdi ve sohbet etti. Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra ellerini öpmek için ilçede bulunan anne ve babasını ziyaret etti.



Portakal'ın minibüsüyle Korkuteli yolculuğu



Kahvehanelerin milletin meclisleri, toplu ulaşım araçlarının ise toplumun nabzının attığı yerler olduğunun altını çizen Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: "Çocukluğumda, Antalya -Korkuteli arasında sefer yapan minibüslerle, ilçedeki büyüklerimin yanına çok gitmiştim. Bugün de Korkuteli'ne büyüklerimin elini öpmeye geldim. Bu yolculuğumu, ilçeye ulaşımı sağlayan minibüslerle yapmak istedim. Korkuteli yolculuğuma da, Portakal Ağabeyimin minibüsü denk geldi. Yolculuk boyunca hemşehrilerimizle koyu bir sohbeti paylaştık. Hemşehrilerim, Çanakkale'ye gitmek istediklerini, belirttiler. Onlara söz verdim. İki hafta içerisinde yolculuk yaptığım hemşehrilerimi ve dostlarını Çanakkale'ye göndereceğiz. Büyüklerimiz Korkuteli'ndeki yazlıklarına geldiler. Haftanın birkaç günü büyüklerimin elini öpmeye Korkuteli'ne geliyorum. Bugün de ilçeye gelirken bir nostalji yaşayalım istedim ve ilçeye Korkuteli-Antalya arasında sefer yapan minibüsle geldim." - ANTALYA

Kaynak: İHA