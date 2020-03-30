Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tütüncüyü vuran şahıs tutuklandı

Samsun'da tütün mamulleri satan bir kişiyi iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

30.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:44
Tütüncüyü vuran şahıs tutuklandı
Samsun 'da tütün mamulleri satan bir kişiyi iş yerinde tabancayla vurarak yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı üzerinde bulunan tütün mamulleri satan iş yerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.U. (45) iş yerine gelen 19 yaşındaki H.C.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan H.İ.U., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.C.S. ise olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, H.C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.C.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Polis, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tütüncüyü vuran şahıs tutuklandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:04: Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi - Haberler 20:04: DSÖ: Hasta değilseniz maske takmayın - Haberler 20:03: Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor - Haberler 20:02: Birinci sınıf öğrencilerinden korona virüs mesajı - Haberler 20:01: Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler