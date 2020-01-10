Haberler » Sağlık » Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı - Haberler

Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütünle mücadelede 2019'da toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu konudaki mücadeleyi sıkı biçimde sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:12Tütünle mücadele kapsamında 3 milyon 422 bin denetim yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütünle mücadelede 2019'da toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu konudaki mücadeleyi sıkı biçimde sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.
Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerinden oluşan yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle rutin denetimlerin yürütüldüğünü belirtti.
"ALO 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı" ve "Yeşil Dedektör" mobil uygulaması üzerinden Bakanlığa iletilen şikayetlere yönelik de ihbar denetimleri yapıldığını aktaran Koca, "Geçen yıl ekiplerimiz 3 milyon 236 bini rutin, 186 bini ihbar denetimi olmak üzere toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirdi." bilgisini verdi.
Bakan Koca, Ekim 2019'da başlatılan uygulama ile tüm nargile kafelerin haftada en az bir kez denetimden geçirildiğini vurgulayarak, bu kapsamda Türkiye genelinde 5 bine yakın nargile kafeye yapılan 56 bin 520 denetimde 7 bine yakın ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandığına dikkati çekti.
Çapraz denetimler başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak itibarıyla çapraz denetimlerin de başlatıldığını bildirerek, şunları kaydetti:
"81 ildeki denetim ekipleri, kendi arasında eşleştirilerek şehir merkezlerinde ayda en az bir defa, ilçeler arasında ise haftada en az bir defa çapraz denetim uygulamaları yürütülüyor. Çapraz denetimler, farklı il ve ilçelerden gelen ve bölgede tanınmayan ekipler tarafından yürütüldüğü için ihlaller çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.
Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın temiz hava alma hakkını korumak adına, tütün yasaklarının delinmesine müsaade etmeyecek ve cezai müeyyide noktasında tereddüt etmeyeceğiz. Sağlıklı nesiller için değerli esnafımızın gönüllü desteği ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

12:58  Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi - Haberler
12:54  Koruma altındaki karacayı avlayan şahsa 7 bin lira ceza - Haberler
12:54  Mersin'de tarihi eser operasyonu - Haberler
12:54  Tuzla'da inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. - Haberler
12:53  Pendik'teki iş yeri yangınında doğal gaz paniği - Haberler
12:51  Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
11:27  Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi - Haberler
11:05  Trump'ı protesto etmek için elindeki silahla köprüyü kapatan adamın 6 yıl hapsi istendi - Haberler
10.01.2020 12:59:45