05.07.2019 17:47
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Tutuşan otlar paniğe neden oldu

Tutuşan otlar paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağı kenarında oluşan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos ırmağı kenarında oluşan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Bakacakkadı beldesi Çaycuma-Bartın karayolu mevkiinde bulunan özel kum-çakıl ocağının arka tarafında bulunan Filyos ırmağı kenarında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe yol açtı. Olayı gören kum-çakıl ocağının çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Çaycuma ve Devrek Orman İşletme Müdürlüğü ile Çaycuma, Devrek ve Gökçebey Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili jandarma tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa

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