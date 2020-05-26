Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı

Tutuşan samanlar geceyi aydınlattıAYDIN'ın Germencik İlçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yüzlerce balya saman alev alev yandı.

26.05.2020 03:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 03:09
Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı
AYDIN'ın Germencik İlçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yüzlerce balya saman alev alev yandı. Adeta geceyi gündüze çeviren yangına çok sayıda itfaiye ve iş makinesi müdahale etti.
Kırsal Turanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Efeler çiftliğinde saat 23.00 sıralarında üstü kapalı alandaki samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çiftlikte çalışanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan samanları söndürmek yoğun çaba sarf een itfaiye ekiplerine, iş makineleri ile destek verildi. Yanan samanlar ve çevresindeki balyalar iş makineleri ile dağıtılmasının ardından yangın kontrol altın alındı. 200 metrekarelik alanda yığılı olan saman balyalarını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Olay yerine gelerek, çalışmaları yerinde yöneten Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Yangını kontrol altına aldık. Diğer bölümlere sıçra durumu yok. Alanda bulunan yanan samanların arka kısmı temizlendi. İlk etapta yığılı olan samanı iş makineleri ile ön taraftaki alana çekerek soğutmak olacak. Yangına 6 arazöz, 4 iş makinesi ve 30 itfaiyeci görev aldı. Ne kadar saman olduğunu bilmiyoruz. Yangının neden çıktığı gerekli incelemeler yapıldıktan sonra netleşecek dedi. Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Germencik, İtfaiye, Aydın, Güncel, Haber

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