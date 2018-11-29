TÜV SÜD D-Expert'e TSE'den Onay

TÜV SÜD D-Expert, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğe istinaden, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen TS13805 (19.11.2018) İŞYERLERİ- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar standardına uygun hizmet veren "sınıf 2, 4x4 arazi tipi araçlar test merkezi kategorisinde" Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni alma hakkını Türkiye'de ilk defa elde eden kuruluş oldu.

Kurulduğu günden itibaren ilke edindiği bağımsız, tarafsız ve profesyonel hizmet anlayışıyla, müşterilerinin güvendiği marka olma hedefini her geçen gün geliştiren TÜV SÜD D-Expert'in TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmasına yönelik bir açıklama yapan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger: "Ankara-Şaşmaz şubemizin aldığı bu belge ikinci el araç ekspertiz sektöründe bir ilktir. Standard kapsamında, karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için yapısal özellikler, işletmecilik, teknik donanım, çalışanlar ve güvenlik ile ilgili belirlenmiş kurallar TSE yetkilileri tarafından yerinde incelenmiş ve verdiğimiz hizmet kalitesinin tümüyle eksiksiz olduğu kanıtlanmıştır." dedi. Ayözger sözlerine şöyle devam etti: "Ankara Şaşmaz şubemizin açılışıyla başlayan perakende hizmet noktalarımızın bugün 5 şubeye ulaşması ve planlanan diğer şubelerimizin 2019 yılı içerisinde açılacak olması TÜV SÜD D-Expert olarak bizleri heyecanlandırıyor. Mevcut müşterilerimizden aldığımız pozitif geri dönüşler, çıktığımız bu uzun yolculukta doğru ve sağlam adımlar attığımızı kanıtlıyor. Ankara şubemizi tebrik ediyor, değerli şube çalışanlarımıza emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

İkinci el araç piyasasının ihtiyaç duyduğu kaliteli ekspertiz hizmetini Türkiye'nin diğer illerindeki müşterilerine de sunmayı hedefleyen TÜV SÜD D-Expert; çok yakında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Urfa, Denizli ve İstanbul'daki yeni şubeleriyle de müşterileriyle buluşmayı hedefliyor.