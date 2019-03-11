Tuvaldeki Koku

Sanata verdiği değeri pek çok iş birliği ile taçlandıran esans üreticisi MG INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY bu kez renklerin dünyasına kokusuyla imzasını atıyor.

9- 23 Mart tarihlerinde Beyoğlu Gama Gallery'de sanat severlerin ziyaret edebileceği sergi, bizlere sunulan tanımlamalar içinde başkalarının sıfatlarıyla şekillenen rollere göre yaşamamızı, öz benliğimizden uzak bir çağın tekil bireyleri olmamızı sorguluyor.

14 gün boyunca sergi salonunda Cebli'nin renklerine 58 yıldır esans sektöründe başarıyla yer alan MG International Fragrance Company'nin kokusu eşlik ediyor. Bu sergi için özel üretilen koku turunçgiller, baharat, odun, amber ve miskin buluşmasından oluşuyor.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Batuhan Yaşar MG'nin kokusunu ''beni, tuvalimdeki ve ruhumdaki renkleri tanımlayabilecek en güzel koku'' olarak nitelendirdi. MG International Fragrance Company Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak da ''Bugüne kadar pek çok sanat etkinliğine kokuyu entegre eden iş birliği çalışmalarımızı renklerin dünyasına da yayabilmiş olmaktan ve Batuhan Yaşar Cebli ile bu projede buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eminim ki ziyaretçiler tuvale renklerle çizilmiş mesajlar üzerine düşünmeye çalışırken, salonu dolduran bu özel koku onların içsel yolculuğuna katkıda bulunacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler