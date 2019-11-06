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Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı Tuvalette kedi sesi duyunca itfaiye ekiplerine haber verdiKIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 katlı binanın çatı arasındaki tuvalet gider borusunun içinden birinci kata kadar düşüp 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve AFAD ekiplerince 2...

06.11.2019 08:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:33
Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
Tuvalette kedi sesi duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi
KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 katlı binanın çatı arasındaki tuvalet gider borusunun içinden birinci kata kadar düşüp 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve AFAD ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarılarak, hayvan hastanesine götürüldü.
Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı arasındaki tuvalet gider borusunun içine düşen yavru kedi, 3 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bir sigorta firmasına ait iş yerindeki tuvaletin içinden kedi sesi duyan işletme sahibi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
2 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedi sesinin tuvalet gider borusunun içinden geldiğini belirledi. Kediyi kurtarmak için AFAD'dan da yardım isteyen ekipler, 2. katın tuvaletinde bulunan boruyu kırıp daha sonra kamera yardımıyla kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. 3'üncü kattan birinci katın tuvaletine kadar düşen kediyi kurtarmak için 2 saatlik çalışma sarf eden ekipler, hilti ile betonu kırıp gider borusunun içinde sıkışan yavru kediyi canlı olarak çıkardı.
İtfaiye ile götürülen kedi klima ile ısıtıldı
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yavru kediyi yetiştirmek için zamanla yarışan ekipler, borunun içinde ıslanarak üşüyen kediyi itfaiye aracının klimasıyla ısıttı. Acil serviste ilk tedavisi yapılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırıkkale, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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