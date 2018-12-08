Tuvalet İçin Girdi Ölü Bulundu

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerine tuvaleti kullanmak için giren kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi Fatih
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerine gelen 79 yaşındaki Mehmet Azman, tuvaleti kullanmak istedi.
İş yeri çalışanlarının izniyle tuvalete giren Azman, uzun süre dışarı çıkmayınca kontrole giden çalışanlar, içeriden cevap alamayınca 112 Acil Sağlık ve polisten yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Azman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Azman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Manisa
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:19