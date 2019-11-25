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Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti

Antalya'da, bir kadın tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada cinsel istismara uğrayıp, gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, madde bağımlısı olan ve 'hırsızlık' kaydı bulunan kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

25.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:10

'da 21 yaşındaki medde bağımlısı ve hızsızlık kaydı olan 21 yaşındakiZ.Y. tuvalet ihtiyacını gidermek iiçin girdiği inşaatta cinsel istismara maruz kalıp gasbedildiğini iddia etti.

Olay, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinincinsel istismarına maruz kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı. Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

GENÇ KADIN ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Ekip arabasında ifadesi alınan Z.Y., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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