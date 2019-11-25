Haberler » Güncel » Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasbedilğini iddia etti - Haber

Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasbedilğini iddia etti

ANTALYA'da, Z.Y. (21), tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada tecavüze uğrayıp, gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

25.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:10Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasbedilğini iddia etti

ANTALYA'da, Z.Y. (21), tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada tecavüze uğrayıp, gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. , madde bağımlısı olan ve 'hırsızlık' kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı. Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Ekip arabasında ifadesi alınan Z.Y., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Kepez, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:36 Kulüpler, kadına yönelik şiddete dikkati çekti
23:34 Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu
23:34 İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın/ Fotoğraflar
23:34 Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143
23:34 "Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz"
22:48 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
11:13 Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
25.11.2019 23:40:11