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Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı evlerde iki grup arasında tuvalette sıra bekleme yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı.

18.08.2019 14:02 Tuvalet sırasında taşlı sopalı kavga
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı evlerde iki grup arasında tuvalette sıra bekleme yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga, devriye gezen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre, fındık bahçelerinde çalışmak üzere Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyüne gelen ve köyde konaklayan fındık işçileri arasında tuvalette sıra bekleme konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile bazı gruplar da kavgaya dahil oldu. Bu sırada devriye gezen jandarma timleri olaya müdahale etti. Buna rağmen kavga uzun süre devam etti. Kavgaya dahil olan 23 fındık işçisi jandarma nezdinde köyden çıkartılarak, Karasu ilçesine gönderildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı. - ZONGULDAK

Alaplı, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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